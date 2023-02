MCI-Neubau: Proteste gegen geplante Verkleinerung

Der für Hochbau zuständige Landesrat Georg Dornauer (SPÖ) hatte es, wie berichtet, bereits anklingen lassen. Nun soll der Siegerentwurf für den Neubau des MCI tatsächlich von fünf auf vier Stockwerke eingedampft werden, wie der ORF Tirol berichtet, die stets kolportierten Kosten von 135 Millionen Euro aber dennoch überschritten werden.

Dass das Raum- und Funktionsprogramm bei einem von damit von 126.000 auf 111.000 Kubikmetern eingedampften Gebäude eingehalten werden soll, stößt jedoch auf breite Skepsis. ÖH und MCI-Betriebsrat protestierten am Mittwoch gegen dieses Vorhaben. Das Innenleben werde „drastisch verdichtet. Dies geht massiv zulasten der Arbeits- und Aufenthaltsqualität für Mitarbeitende und Studierende auf dem Campus“, hieß es in einer Aussendung.

In der Stadtpolitik regt sich ebenfalls Widerstand – immerhin soll das MCI an einem prominenten Platz in Innsbruck neben dem Hofgarten errichtet werden. Hinter den Kulissen wird offenbar bereits an einer Resolution aller Parteien an das Land gearbeitet, in der sich alle Parteien zur Architektur, den Nutzervorgaben von 126.000 Kubikmeter Kubatur bekennen sollen, so der ORF Tirol.