Tirol: Zwei Senioren bei Wohnungsbrand verletzt

In der Nacht auf Samstag ist in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wörgl (Bezirk Kufstein) ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol.

Das Feuer war kurz nach Mitternacht aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen. Die beiden Bewohner, eine 72-Jährige und ein 81-Jähriger, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden heute, Samstag, vom Brandermittler der Polizei durchgeführt.