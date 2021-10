Nach Mord in Baden: Polizei veröffentlicht Fahndungsbilder

Nach dem Mord an einer 43-jährigen Frau in Deutsch-Brodersdorf im Bezirk Baden hat die Polizei Freitagfrüh die Suche nach ihrem flüchtigen Verlobten fortgesetzt. In der Nacht hat es nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt in Mitterndorf an der Fischa eine verdächtige Sichtung gegeben. Laut Augenzeugen wurde ein Mann bei dem Versuch beobachtet, ein Auto aufzubrechen. Ob dies etwas mit dem 44-jährigen Gesuchten zu tun hat, ist laut Polizei noch völlig unklar.

Am Freitag hat die Polizei jedenfalls Fotos von dem Gesuchten veröffentlicht. Man erhofft sich so Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter der Telefonnummer 059133-30-3333, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Bei Kontakt mit dem Beschuldigten Markus J. wird ersucht die Polizei über den Notruf 133 zu verständigen.