Tirol: Tier bei Riss von Rehkitz beobachtet - Wolf vermutet

Im Tiroler Kühtai (Bezirk Imst) ist ein wolfsähnliches Tier beim Riss eines Rehkitzes beobachtet worden. Die Beobachtung wurde in der Nähe der Zirmbachalm gemacht. Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer, bezeichnete die Schilderung des Vorfalls in einer Aussendung am Dienstag als "durchaus glaubhaft".