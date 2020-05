Wolf im Tiroler Zillertal gesichtet

In Bruck am Ziller im Zillertal ist am Freitag ein Wolf gesichtet und mehrfach fotografiert worden. Dies teilte der Beauftragte des Landes für große Beutegreifer, Martin Janovsky, mit. Die Schaf- und Ziegenhalter in diesem Gebiet wurden aufgerufen, verstärkt nach ihren Tieren zu schauen. Wolfsrisse waren der Behörde vorerst nicht bekannt.