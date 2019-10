Experte fordert "Wolfs-Management"

Eine Raumplanung und ein Management für den Wolf fordert der Wildtierbiologe Klaus Hackländer in dem von ihm herausgegebenen Buch "Der Wolf". "Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir für Wölfe in der Kulturlandschaft ein Management brauchen, so wie für andere Wildtierarten auch", schreibt der Experte. Ein Teil davon seien wolfsfreie Zonen, wo nicht geduldet werde, dass sich Wolfsrudel ansiedeln.

Rasche Ausbreitung

Der Wolf breitet sich rasch über Kontinentaleuropa aus. Ausgehend von Teilpopulationen etwa in den Alpen, im Dinarischen Gebirge oder in den Karpaten würden Jungtiere in alle Himmelsrichtungen abwandern und dabei Distanzen von 1.000 Kilometer und mehr zurücklegen, schreibt Hackländer, der das Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung an der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien leitet. Der Wolfsbestand in Europa werde auf rund 17.000 Individuen geschätzt, Tendenz steigend. "Dementsprechend gilt der Wolf auch in Europa als nicht gefährdet", so der Professor für Wildtierbiologie und Jagdwirtschaft.