Wen der Wolf wirklich fürchtet

Wölfe meiden starke Gegner

Seit Jahrtausenden verteidigen Herdenschutzhunde Schafe, Ziegen, Rinder oder Gänse. In Brandenburg beispielsweise gibt es Schaf- und Ziegenherden, die seit 2005 mitten im Wolfsland grasen. Das nächste Wolfsrudel lebt 60 Kilometer entfernt. Für einen Wolf ist das eine Nachtwanderung. Doch keiner hat die Herde je angegriffen – dem italienischen Maremmano-Abruzzese, aber auch dem französischen Pyrenäenberghund – kurz Patou – sei Dank. Die Hunde sind extrem aufmerksam und können Gefahren eigenständig richtig einschätzen.

Wobei es hilfreich ist, das Psychogramm des Wolfs zu kennen – der vermeidet nämlich grundsätzlich einen Kampf um Beute, bei dem er sich verletzen könnte. Als Jäger, dessen Streifzüge lang sind, ist die körperliche Unversehrtheit das höchste Gut. Ihr Revier markieren Wölfe ebenso wie Hunde mit Urin und Kot. Sie verstehen also die Botschaft, die Herdenschutzhunde aus der Schafherde senden: Hier leben wir!

Bewährte Methoden

So gesehen lohnt ein Blick nach Deutschland, denn dort hat sich das Revival der Wolf-Methoden unserer Vorfahren „sehr bewährt – vor allem in Kombination mit Elektrozäunen“, wie Müller weiß. Allerdings gibt Müller zu bedenken, dass „der Herdenschutz in Österreich in der Alpenregion schon eine Herausforderung sein könnte“. Die korrekte Einzäunung sei in unwegsamem, steilen Gelände viel schwieriger.