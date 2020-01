Was den Wolf von der Herde fern hält

Abschüsse von Wölfen sind eine wenig effektive Maßnahme, um Risse zu verhindern, zeigt eine Studie der University of Wisconsin, die in den USA und in Europa durchgeführt wurde. In mehr als 70 Prozent der untersuchten Fälle brachten Tötungen keine Verbesserung oder führten sogar zu mehr Schäden an Nutztieren. Im Gegenzug konnten Herdenschutzmaßnahmen in 80 Prozent der Fälle erfolgreich vor Übergriffen schützen.

Der Wolf ist zurück in Österreich und die Population der Raubtiere wird in den kommenden Jahren eher zu- als abnehmen. "Wir werden lernen müssen, wieder mit dem Wolf zu leben", sagte Christian Pichler vom WWF: "Leider hat die Politik das Thema lange Zeit verschlafen", betonte Pichler.