Politik fordert Abschuss von Problemwölfen

Wie der KURIER berichtete, gehen Wildtier-Experten von einer stark wachsenden Population aus. In 15 Jahren könnten schon 500 Wölfe in Österreich leben. Derzeit sind es 13 bestätigte und ungefähr 40 vermutete Wölfe, die auf Basis einer Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie europaweit streng geschützt sind. „Diese Regelung wurde seit 1992 nicht mehr angepasst und entspricht daher nicht mehr den heutigen Gegebenheiten“, sagt auch EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber ( ÖVP). Inzwischen gelte der Wolf nicht mehr als ausgestorben. Europaweit seien rund 20.000 Tiere – die meisten davon am Balkan oder in Skandinavien – bekannt. Deswegen verlangt auch Bernhuber ein Wolfsmanagement auf europäischer Ebene: „Problemtiere müssen entnommen und wolfsfreie Zonen in den Alpen geschaffen werden“, sagt der Parlamentarier, der sich für ein adaptiertes EU-Recht einsetzen will.

Herdenschutz

Die Naturschützer fordern stattdessen Herdenschutzmaßnahmen. „Freibriefe für Abschüsse auf Basis willkürlicher nationaler ’Obergrenzen’ widersprechen dem EU-Naturschutzrecht“, betont WWF-Experte Christian Pichler. Ein richtig angewendeter Herdenschutz sorge dafür, dass Wölfe von Beginn an Weidetiere meiden und Wildtiere erbeuten, „weil sie sonst einen Stromschlag bekommen oder sie ein Herdenschutzhund vertreibt“. Mit der im Managementplan verankerten Zucht und Ausbildung von Herdenschutzhunden müsse rasch begonnen werden.