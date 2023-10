Tirol: Lermooser Tunnel wegen defekter Wasserleitung gesperrt

Der Lermooser Tunnel auf der Fernpassstraße (B179) im Tiroler Außerfern ist am Mittwoch wegen einer defekten Löschwasserleitung in beide Richtungen gesperrt worden. Dies teilte das Land am Abend mit. Der Schaden wurde im Zuge von Wartungsarbeiten entdeckt.

Die Dauer der Sperre war vorerst unklar, eine Abschätzung wurde für den Donnerstag erwartet. Eine örtliche Umleitung wurde über Ehrwald bzw. Lermoos eingerichtet.

➤ Mehr lesen: Peinlich: Bahn bestellte 31 Züge, die nicht in Tunnel passen

➤ Mehr lesen: Schwerer Unfall in Tauernautobahn-Tunnel forderte Verletzte

➤ Mehr lesen: Mona-Lisa-Tunnel in Linz schon ab Samstag für Verkehr freigegeben