Mona-Lisa-Tunnel in Linz schon ab Samstag für Verkehr freigegeben

Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) ergänzt: „Ich freue mich, dass die Bewohnerinnen und Bewohner im Linzer Süden nun endlich wieder aufatmen können, entschuldige mich für die entstandenen Beeinträchtigungen und danke gleichzeitig für die Geduld und Disziplin der Verkehrsteilnehmer. Meinen Dank richte ich an die Mitarbeiter der Firmen, die in der heißen Jahreszeit sehr viel geleistet haben sowie an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Linz für ihre hervorragende Arbeit."

Dank der intensiven Zusammenarbeit von Stadt Linz, Land Oberösterreich, OÖVV, ÖBB und den Linz Linien sei für die Zeit während der Tunnelsperre ein gemeinsames Begleitpaket – wie verdichtete Takte der Öffi-Linien bzw. anders geführte Busstrecken – erarbeitet und umgesetzt worden. Der erfolgte Umbau der Parallelstrecke ermögliche nun auch eine optimale Bewältigung zukünftiger, eventuell unvorhersehbarer Sperrungen.