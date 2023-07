Nächster Schritt zur Verkehrswende: Neue Buslinien für Linz

Im jüngsten ÖPNV-Beirat wurden neue Busverbindungen für Linz beschlossen. So sollen die zwei neuen O-Buslinien 47 und 48 künftig zur Entlastung der Landstraße und der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof beitragen. Darüber hinaus wurden die neue Stadtteil-Buslinien 150 auf den Pöstlingberg und 108 in das Industriegebiet in der Lunzer Straße fixiert.