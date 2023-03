Tirol: Land warnt vor steigender Lawinengefahr

Das Land Tirol hat am Donnerstag vor einer steigenden Lawinengefahr gewarnt. Grund dafür ist das milde Wetter: "Hintergrund der wieder steigenden Lawinengefahr sind die zunehmende Wärme und Sonnenstrahlung, die zur Durchfeuchtung und dadurch zu einer Schwächung der Schneedecke führen. Die Erwärmung und das in die Schneedecke eindringende Wasser erhöhen so die Auslösewahrscheinlichkeit von Lawinen", sagte Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst.