Vorarlberg: Flug endete für Gleitschirmpilot in Baumkrone

Ein 36-jähriger Gleitschirmpilot ist am Mittwoch in Fraxern (Bez. Feldkirch) bei einer Notlandung in eine Tanne geraten. Der Mann verhedderte sich, kam selbstständig nicht mehr frei und setzte einen Notruf ab, so die Polizei. Er wurde von der Bergrettung unverletzt geborgen.

Der 36-Jährige war gegen 15.30 Uhr von der Hohen Kugel (1.645 Meter) gestartet. Unmittelbar danach klappte die rechte Seite seines Schirms ein, woraufhin der Hobbypilot die Notlandung einleitete.