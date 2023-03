Die Nachricht stößt in Bad Gastein bei vielen auf Skepsis: Wie die Salzburger Nachrichten berichten, kauft Stefan Tomek das ehemalige Casino im Grand Hotel de l‘Europe, das 2015 geschlossen worden war und seither leer steht. Der Deal geht gerade über die Bühne. „Der Notariatsakt wurde bereits unterzeichnet“, bestätigen die Casinos Austria, dass das Bieterverfahren abgeschlossen ist.

Tomek ist in Bad Gastein kein Unbekannter: Seine Zeit als schillernder Hotelmanager, der auch viel Prominenz ins Tal brachte, liegt Jahrzehnte zurück. Er schlitterte in den 1980er-Jahren in einen Konkurs, auch damals mit dem l‘Europe.

Veranstaltungszentrum im früheren Casino geplant

Jetzt schmiedet er erneut große Pläne: Aus den Casinoflächen soll ein Veranstaltungszentrum werden. Das Immobilienpaket umfasst rund tausend Quadratmeter Nutzfläche. Er plane zudem eine Invest-Holding für Bad Gastein, heißt es. Aktionäre sollen ab 600 Euro Anteilsscheine erwerben können.

Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP) reagiert auf die Ankündigungen wenig erfreut. Und auch Helmut Burgstaller, dem rund ein Drittel des Gebäudes gehört, ist skeptisch: „Ich habe von ihm noch nichts Positives gesehen“, sagt er über den neuen Nachbarn.

Ein Rätsel sei ihm auch, wie Tomek zu einer Betriebsanlagenbewilligung für das Veranstaltungszentrum kommen will, denn die Lüftungsanlage befinde sich in seinem Eigentum. Er hätte es begrüßt, wenn der Tourismusverband hier eingezogen wäre.Sabine Salzmann