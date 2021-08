Bad Gastein: Kurort der Umbrüche und Traumata

Alle waren sie da: Franz Schubert, Franz Grillparzer, später dann Kaiser Wilhelm I., Kanzler Fürst Otto von Bismarck, Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth. Und an den Glanz vergangener Zeiten erinnert noch das historische Ensemble am Straubingerplatz, „eines der bemerkenswertesten Zeugnisse des mondänen Kurtourismus“, so Eva Hody vom Bundesdenkmalamt.

Und weil mehr als 60 neu adaptierte Hotelzimmer im alten Gemäuer für die Münchner Hirmer-Gruppe nicht profitabel genug sind, errichten die Wiener BWM-Architekten just neben dem Wasserfall der Gasteiner Ache nur drei Meter hinter dem Badeschloss noch einen mit 50 Metern, vom Straubinger Platz gemessen, mehr als doppelt so hohen Hotelturm, mit 13 Stockwerken und 88 Zimmern. Den Denkmalschutz führt’s glatt ad absurdum, aber die Landes- und Gemeindepolitiker sind stolz drauf, während Kritiker anmerken: Am Straubinger Platz werde zu dicht gebaut, während an anderer Stelle zwei der letzten alten Häuser abgerissen wurden.

Aber schon seinerzeit sei man alles andere als zimperlich mit dem architektonischen Erbe umgegangen, weiß Judith Eiblmayr. Die Architektin beschreibt in einem neuen Bildband, illustriert mit subtil-kritischen, aber nie reißerischen Fotos von Philipp Balga, die baugeschichtliche Entwicklung der „Stadt in den Alpen“ .

Sie spannt dabei den Bogen von der frühen Bebauung im Dorf Wildbad Gastein über die ersten Villen des Klassizismus und die Hotels des Historismus bis zu den Höhen und Tiefen des Baugeschehens im 20. Jahrhundert, etwa zu den in den Fels gesprengten und mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden modernistischen Betonbauten von Gerhard Garstenauer (1925-2016).

Sein auf langen Betonstelzen über den Steilhang gestelltes 1974 eröffnetes Kongresszentrum mit den Panoramakuppeln mitten im historischen Ortszentrum steht seit Jahren leer und ist dem Verfall preisgegeben.

Es entsprang wie das lange als „Betonkiste“ verhöhnte Felsenbad großstädtischem Denken an einem Ort, der schon zu k. u. k Zeiten alles andere als ein Alpendorf war.