Tirol: Für Bankräuber klickten nach 19 Jahren die Handschellen

Ein mittlerweile 38-jähriger Moldawier ist 19 Jahre nach einem Banküberfall in Tirol festgenommen worden. Der Mann, der im Jahr 2004 gemeinsam mit einem Komplizen eine Bank in Gries im Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) überfallen haben soll, wurde per europäischem Haftbefehl gesucht.

Nun wurde er laut Polizei in Rumänien angehalten und anschließend nach Österreich ausgeliefert, hieß es am Montag. Er ist geständig.