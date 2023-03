Supermarktmitarbeiter entwaffnete mutmaßlichen Räuber in Wien

Weil er seinen Einkauf nicht bezahlen wollte oder konnte, zog ein 21-jähriger Verdächtiger am Sonntagabend in einem Supermarkt eine Pistole. In dem Geschäft in der Quellenstraße in Favoriten soll er zwei Produkte genommen, die Waffe in Richtung des Kassiers gehalten und dann ohne zu zahlen das Geschäft verlassen haben.

Der Mitarbeiter folgte dem Tatverdächtigen allerdings und konnte ihn schließlich sogar entwaffnen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Die alarmierte Polizei alarmiert nahm den 21-Jährigen fest. Seine Vernehmung steht noch aus.

