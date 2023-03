25-Jähriger Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 25-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger dürfte der Passant in erheblich alkoholisiertem Zustand die Fahrbahn überquert haben, ohne auf den Querverkehr zu achten.