Gefahrengut-Lkw gestoppt: Lenker fuhr 12 Stunden ohne Pause

Auch Raser gestoppt

Die Landesverkehrsabteilung führte außerdem am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag einen Schwerpunkt in Wiendurch, bei dem auch die Landesfahrzeugprüfstelle, eine Schnellrichterin und eine Amtsärztin im Einsatz waren.

Sieben Führerscheinabnahmen

Ein Raser wurde mit 174 km/h statt erlaubter 100 erwischt. Es gab mehr als 430 verkehrspolizeiliche Anzeigen vor allem wegen Schnellfahrens, sieben Führerschein- und vier Kennzeichenabnahmen. Außerdem wurden zehn Organstrafverfügungen eingehoben. Durch die Schnellrichterin wurden Strafverfügungen von beinahe 3.000 Euro ausgestellt.