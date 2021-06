Tirol: Das große Sesselrücken vor den Bürgermeister-Wahlen

Hans-Peter Bock (SPÖ) lässt es in Fließ nach 24 Bürgermeister-Jahren gut sein. Auf immerhin 17 Jahre brachte es sein Parteikollege Arno Guggenbichler im wenige Kilometer entfernten Absam. In der Skigymnasium-Gemeinde Stams übergab VP-Bürgermeister Franz Galopp nach ebenso vielen Jahren an seinen Wunschnachfolger.

„Manche wollen, dass es eine geordnete Nachfolge gibt“, kennt Schöpf das Spiel. Die vorzeitige Übergabe ist bereits seit Einführung der Bürgermeister-Direktwahl 1992 geübte Praxis. Damit einhergehend kam die Regelung ins Spiel, dass Nachfolgern von Bürgermeistern, so diese in den letzten beiden Jahren vor Ende ihrer Amtszeit gehen, vom Gemeinderat gewählt werden.

Bei entsprechender Mehrheit kann der Alt-Ortschef also einen Kronprinzen bzw. eine Kronprinzessin installieren. Denen können die Bürger bei der regulären Wahl freilich wieder den Sessel wieder entziehen.