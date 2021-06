Innsbrucks grüner Stadtchef am Gängelband

„Dem Bürgermeister werden seine Grenzen gezeigt“, sagt Markus Lassenberger (FPÖ). Seine Wahl zum ersten Vize-Bürgermeister im Jänner hat die Stadtkoalition (Grüne, ÖVP, FI und SPÖ), aus deren Reihen der Freiheitliche die notwendigen Stimmen erhalten hat, endgültig aus dem Gleis geworfen.

Was es für einen, wenn auch direkt gewählten, Bürgermeister heißt, ohne Mehrheit dazustehen, bekam Willi erst in der Vorwoche klar vor Augen geführt. Zunächst im Stadtsenat, in dem alle amts- und nicht amtsführenden Stadträte sitzen.