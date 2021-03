Ohne Mehrheit: Wie Innsbrucks Bürgermeister nun weiterregieren will

Die gleichen Parteien haben schon vor Ihrem Einstieg unter Führung ihrer Vorgängerin Christine Oppitz-Plörer gemeinsam regiert. Warum hat es da funktioniert?

Es hat auch jetzt knapp drei Jahre von der Umsetzung her gut funktioniert. Die Projektliste, die ich vorlegen kann, ist fast zehn Seiten lang. Aber das wird leider vom jetzigen Verhalten derer überschattet, die entschieden haben, dass ein Nicht-Mitglied der Koalition – noch dazu ein Blauer – zum zweiten Mann dieser Stadt gewählt wurde. Das widerspricht völlig dem Wunsch der Bevölkerung, die gesagt hat: Wir wollen in Innsbrucker erstmals einen direkt gewählten grünen Bürgermeister.

Man stelle sich vor: Tag gegen Rassismus. Ich falle aus. Wer spricht? Der blaue Vize-Bürgermeister. Das geht sich nicht aus. Ein paar Leute aus der Koalition wollten mir einfach schaden.

Ihre Ex-Partner sind sich in vielem nicht einig. Aber der Grundtenor lautet: Die Grünen können es nicht und es fehlt an Führungsstärke.

Das ist ein Ablenkungsmanöver. Die schreien ständig nach Führung und entziehen sich der Führung. Das ist wie bei einer Seilschaft, die sagt: Du bist vorne und führst an. Und hinten, statt sich einzuordnen, schießen sie ständig quer. Vor allem FI, aber auch die ÖVP, haben es nie überwunden, dass in Innsbruck was passiert ist, dass ihrer Meinung nach nicht hätte passieren dürfen. Dass die Bevölkerung einen Grünen zum Bürgermeister wählt. Das war ihnen von Beginn an ein Dorn im Auge.