Tirol: 24-Jähriger stürzte beim Wandern 80 Meter über Steilgelände ab

Ein 24-Jähriger ist am Sonntag bei einer Wanderung auf die Wechselspitze (2.637 Meter) im Gemeindegebiet von Gerlos (Bezirk Schwaz) rund 80 Meter über steiles, felsdurchsetztes Wiesengelände abgestürzt. Der Deutsche blieb nach seinem Absturz schwer verletzt liegen, seine Freundin und sein Vater leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und in die Klinik nach Innsbruck geflogen, informierte die Polizei.

