Abgängiger Wanderer in Bad Gastein konnte nur mehr tot geborgen werden

Ein vermisster Wanderer ist am Sonntag in Bad Gastein in Salzburg tot geborgen worden. Der 71-jährige Einheimische war am Samstag zu einer Wanderung Richtung Graukogel aufgebrochen und nicht nach Hause zurückgekehrt. Am Sonntag wurde das Gebiet von 20 Bergrettern, fünf Hundeführern und der Alpinpolizei durchkämmt.

