Tierhaltung in der Mietwohnung: Der Hund liegt im Detail

Tierliebe

In Wien sind 55.649 Hunde gemeldet. Die meisten in der Donaustadt (8.622), gefolgt von Floridsdorf (7.106). Die wenigsten Hunde gibt es in der Josefstadt (481) und in der Inneren Stadt (483)

Kosten

Österreichweit leben laut Statistik Austria in 620.000 Haushalten Katzen, in 288.100 Hunde. Die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben betragen 74,80 Euro