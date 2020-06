Terrorgefahr: Haben Sie Angst vor Anschlägen?

Nervosität herrschte in den vergangenen Tagen auch im öffentlichen Raum. Am vergangenen Freitag war in Wien am späten Nachmittag der Betrieb der U2 unterbrochen worden, nachdem in der Station Schottenring ein herrenloser Koffer entdeckt worden war. Nachdem ein Team von Sprengstoffspezialisten das Gepäckstück untersucht hatte, konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Da das Wiener U-Bahnnetz als ein gefährdeter Hotspot gilt, wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. So wurde Wiens Exekutive nun auch in erhöhte Bereitschaft versetzt und das Kontingent der streifenden Beamten an stark frequentierten Plätzen erhöht.

Auch österreichische Fluglinien sind nicht gefeit: Ein falscher Bombenalarm an Bord einer zum Start nach Wien-Schwechat bereiten Niki-Maschine hat am Mittwochabend für Chaos auf dem Flughafen Rom Fiumicino gesorgt. Ein slowenischer Ingenieur behauptete, einen Sprengsatz in seinem Gepäck versteckt zu haben und löste damit Panik an Bord der Maschine aus. Es wurde keine Bombe gefunden, der Mann wurde festgenommen.