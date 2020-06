Polizei sucht 14-jährigen Terrorverdächtigen

Bis jetzt hatte sich der 14-jährige Mertkan G. aus St. Pölten an seine Meldepflicht gehalten. Er ging regelmäßig zur Schule, wurde von einem Psychologen und Theologen betreut und war zwei Mal wöchentlich bei der Bewährungshilfe. Doch seit gestern, Dienstag, ist der 14-Jährige abgängig. Dienstag, am späten Nachmittag, soll er zuletzt in Wien-Hütteldorf gesehen worden sein.

Bei dem Abgängigen handelt es sich um den Schüler Mertkan G., der am 28. Oktober des Vorjahres in St. Pölten festgenommen worden war. G. hatte sich eine Anleitung zum Bau einer Bombe aus dem Internet besorgt und soll gedroht haben, einen belebten Platz in Wien, wie etwa den Westbahnhof, in die Luft zu sprengen. Nach seiner Festnahme wurde über den 14-Jährigen die U-Haft verhängt. Er stand unter Verdacht der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, der Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat, sowie der gefährlichen Drohung. Bei der ersten Haftprüfung wurde der Jugendliche unter Auflagen wieder enthaftet (der KURIER berichtete).