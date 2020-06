Terrorverdächtiger 14-Jähriger enthaftet

„Die Fanatisierung von Jugendlichen hat ihre Ursache oft im sozialen Umfeld“, sagt Zembaty. „Bekommt man täglich zu spüren, dass man es auch nach acht Jahren in Österreich nur schwer hat, sucht man die schnellen Lösungen“, sagt Zembaty. Man schließt sich etwa einer radikalen Gruppe an. Die Sozialnetzkonferenz sei aber nicht nur eine Chance für den Jugendlichen, sondern auch für das Gericht. Eine Besserung im Verhalten des Jugendlichen könnte sich mildernd auf das Urteil auswirken. Noch steht aber nicht fest, ob es überhaupt zu einer Anklage kommt. Die Polizei ermittelt weiter, aktuell wird die internetfähige Playstation des Jungen untersucht, auch Kontakte in die tschetschenische Szene werden weiter überprüft. Die Staatsanwaltschaft zieht in Erwägung, eine Haftbeschwerde einzubringen. Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen.

Ab Mittwoch geht fer 14-Jährige. wieder zur Schule. Psychologen und Beratungslehrer werden dann anwesend sein. „Wir haben alle schulischen Vorkehrungen getroffen und werden sensibel agieren“, sagt Niederösterreichs Landesschulratspräsident Hermann Helm. „Wichtig ist, dass der Jugendliche nicht als Star oder Held zurückkehrt.“