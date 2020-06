In Haft: Mädchen wollten Dschihadisten heiraten

Als Ehefrauen von Terroristen der Gruppe „Islamischer Staat“ (IS) in Syrien – so stellten sich zwei Jugendliche, 16 und 17, ihre Zukunft vor. „Die beiden haben ein Heiratsversprechen abgegeben“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, Marcus Neher. Und die beiden waren bereits auf gutem Weg nach Syrien. Am 30. Dezember des Vorjahres hielten rumänische Beamte das Duo in einem Zug in Rumänien auf – und schickte es zurück.

Eine der beiden war bereits als abgängig gemeldet. Am Sonntag, 14 Tage später, wurden die beiden festgenommen. Der Behördensprecher begründet den späten Schritt damit, dass erst jetzt die Auswertung elektronischer Daten vorgelegen sei. Daraus gehe hervor, dass die 16-jährige Salzburgerin, die bosnische Wurzeln hat, mit IS-Mitgliedern in Kontakt stand.

Ihre um ein Jahr ältere Begleiterin aus Oberösterreich, deren Eltern Tschetschenen sind, galt nie als vermisst. Sie ist allerdings amtsbekannt, da sie bereits ein Mal als Beschuldigte befragt wurde. Ersten Informationen zufolge gilt die 16-Jährige als Hauptbeschuldigte. Sie soll die Oberösterreicherin angeworben haben.