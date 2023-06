Terrorexperte Stockhammer für mehr Befugnisse für Verfassungsschutz

Er betonte aber auch, dass sich das "Gesicht des Terrorismus" stark geändert habe. So werde dieses jünger, aber auch immer weniger ideologisch. "Wir hatten Personen, die im Bereich des Rechtsextremismus beobachtet wurden, und sechs Monate später im Bereich des Islamismus."

Während der IS und in Afghanistan beispielsweise als zum größten Teil zurückgedrängt gelte, rufe der in Süd- und Zentralasien aktive "Islamischen Staat in der Provinz Khorasan" (ISKP) zu niederschwelligen Ansätzen gegen den Westen auf. "Ihnen genügen Messerstiche." Anschläge mit wenig logistischem Aufwand seien auch für den Verfassungsschutz besonders schwer zu vermeiden.

"Influencer-Preacher"

Auch die drei jungen Männer sollen einer Telegram-Gruppe angehört haben, deren Mitglieder sich dem ISKP zugehörig gefühlt haben sollen. Allgemein gelte, dass sich junge Männer immer mehr in Chatgruppen über Regionen und Ländergrenzen hinweg vernetzen, betonte Figl. Zur Radikalisierung beitragen würden "Influencer-Preacher" auf der Plattform Tiktok, also Prediger, die in 60-90-sekündigen Videos erklären, wie der Koran auszulegen sei.

Den Rest erledige dann der Algorithmus, so Stockhammer: "Wenn ich als Extremist etwas suche, kommt immer mehr und mehr."