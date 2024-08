Die Schattenmänner: So funktionieren Österreichs Geheimdienste

Einzig, mit der heutigen Realität hat all dies wenig zu tun. Doch, wie funktioniert jener geheime Bereich eines Staates, über den so wenig wie möglich bekannt werden soll, der aber in der Öffentlichkeit polarisiert?

Wie sehr, haben die Ereignisse der vergangenen Woche rund um die vereitelten Anschlagspläne eines 19- und eines 17-jährigen Österreichers mit Migrationsgeschichte auf eines der Taylor-Swift-Konzerte in Wien verdeutlicht. Mit selbst gebastelten Bomben, einem Auto, Messern und Macheten wollte der 19-jährige Niederösterreicher – der erst am 7. Juli einen Treueschwur auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) abgelegt hatte – offenbar in die feiernden Fans vor dem Stadion rasen.