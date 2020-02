Tempo 140 ist mit 1. März wieder Geschichte

Die Bereiche zwischen Melk bis Oed und Haid bis Sattledt mit insgesamt 120 Kilometern wurden damals von externen Verkehrsexperten wegen ihrer Kurvenradien, des Gefälles oder der Sichtweite ausgewählt. Während des Pilotprojekts führte die Asfinag durch unabhängige Gutachter Vorher-Nachher-Messungen durch. Untersucht wurden Luftgüte, Lärm, Durchschnittsgeschwindigkeiten und Unfallzahlen.

Die Kritik an der Erhöhung der Geschwindigkeit war von Anfang an laut. So sagte Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) damals: „Auch wenn sie gering ausfällt, ist eine Zunahme des Ausstoßes eine klare Verfehlung des Klimaziels. Österreich hat sich verpflichtet, die Emissionen um gut ein Drittel zu reduzieren.“

Auch die gesamte damalige Opposition konnte den 10 km/h mehr nichts Positives abgewinnen. Von der Liste Pilz wurde das Projekt damals als „populistisches Ablenkmanöver“ bezeichnet, Jörg Leichtfried ( SPÖ) sah im erhöhten Tempo einen Schaden für die Umwelt und eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer. Severin Mayr, damals Verkehrssprecher der OÖ Grünen, sah in der Maßnahme mehr Umweltbelastung, die NEOS wiederum eine Belastung für die Steuerzahlenden.