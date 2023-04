Taxilenker in der Nähe von Graz geschlagen und beraubt

Ein Taxilenker wurde am Samstag in Feldkirchen (Bezirk Graz-Umgebung) von einem alkoholisierten Fahrgast geschlagen und beraubt. Der Mann gab an, er wolle nach Kalsdorf, erklärte dann aber, den Fuhrlohn nicht bezahlen zu können.

Als der Lenker daraufhin zur Polizei fuhr, rastete der Fahrgast aus und schlug auf ihn ein. Nachdem der Taxifahrer aus dem Wagen geflüchtete war, beraubte ihn der Unbekannte. Der Verdächtige wurde festgenommen, teilte die Polizei mit.