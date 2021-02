Zwei Täter nach Überfall auf Grazer Taxler mit Schusswaffen entkommen

Ein 81 Jahre alter Taxifahrer ist am Donnerstagabend in Graz von zwei Unbekannten überfallen und beraubt worden. Die beiden bedrohten ihn mit Schusswaffen und verlangten Bargeld. Sie erbeuteten einen zweistelligen Eurobetrag und flüchteten zu Fuß. Der alte Mann blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Die zwei Männer waren gegen 20.20 Uhr am Taxistandplatz Kaiserfeldgasse in der Innenstadt in das Auto gestiegen. Sie gaben als Fahrziel das Einkaufszentrum Citypark am Lazarettgürtel an. Nach zehn Minuten dort angekommen, sagte einer der beiden, der Taxler solle sie in die nahe Hohenstauffengasse fahren. Als der 81-Jährige auf Verlangen dort anhielt, zogen die Männer jeweils eine Schusswaffe und bedrohten den Taxilenker. Dann flohen sie zu Fuß in die Kärntnerstraße Richtung stadteinwärts.

Beide Täter wurden als schlank beschrieben. Sie waren schwarz gekleidet und trugen jeweils einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Einer der Täter sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Die Exekutive bittet um Hinweise an den Dauerdienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Telefonnummer 059133 60 3333.