Tag des Ehrenamtes: „Von Herzen Danke sagen“

Über WhatsApp bekommt Karl Kissling Fotos der Arbeitsblätter zugeschickt. Dann telefonieren die beiden, lösen gemeinsam die Aufgaben und üben in den unterschiedlichen Fächern. „Ich kann vor allem in Deutsch und Englisch beim Lernen helfen“, sagt Kissling. „Früher habe ich immer den Kindern in meiner Familie Nachhilfe gegeben, jetzt bin ich froh, dass ich in meiner Freizeit einen jungen Burschen in seiner Schullaufbahn unterstützen kann.“

Lesepaten oder Dolmetscher

Thomas Wick, Leiter des SOS-Kinderdorfs Hinterbrühl betont, dass „gerade während des Lockdowns dieses Engagement von vielen Helfern für alle im SOS-Kinderdorf eine sehr wertvolle Hilfestellung und Bereicherung ist“. In Niederösterreich sind insgesamt rund 60 Freiwillige für SOS-Kinderdorf im Einsatz, die jährlich rund 1.900 Stunden ihrer Zeit zur Verfügung stellen.

Sie sind Lesepaten, fungieren als Dolmetscher oder helfen bei den Hausaufgaben. „Oft sind es auch ganz alltägliche Dinge, mit denen sie große Freude bereiten und uns als Organisation sehr helfen. Am Tag des Ehrenamtes möchten wir allen von Herzen Danke sagen“, meint Wick.