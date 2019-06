Aktiv als Ehrenamtlicher: „Es kommt unglaublich viel zurück“

„Ich gebe ja nicht nur, ich bekomme auch unglaublich viel zurück. Was will man mehr?“, fragt Sepp Lobinger. Der Pensionist hilft seit vier Jahren bei dem Projekt „Le+O“ der Caritas Wien mit. Armutsgefährdete Menschen werden dabei mit Lebensmitteln und einem kostenlosen Orientierungs- und Beratungsangebot versorgt. „Man kommt in Kontakt mit den Leuten aus dem Bezirk. Da gibt es Schicksale, das ist unfassbar berührend. Wenn ich durch Meidling gehe, werde ich dauernd gegrüßt. Das ist etwas unheimlich Schönes.“