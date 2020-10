Corona-Krise: Die Helfer brauchen Hilfe

Kein Covid-19-Fall

Bisher gab es aber in den rund 40 Einrichtungen der „VinziWerke“ keinen einzigen Covid-19-Fall. „Wir haben Schutzmaßnahmen ergriffen, im Sinn unserer Bewohner und der Mitarbeiter“, betont Tödtling-Musenbichler.

Bis zu 450 Menschen bekommen österreichweit pro Tag Unterkunft in einer der Hilfseinrichtungen, etwa in den Notschlafstellen, wo es neben Schlafstätten auch eine warme Mahlzeit und Waschmöglichkeiten gibt. Bis zu 1.400 Menschen täglich erhalten etwas zu essen, sei es beim „VinziBus“, der täglich obdachlose oder bedürftige Menschen in Graz mit heißem Tee, belegten Broten und Gebäck versorgt, oder im „VinziMarkt“, in dem Lebensmittel stark vergünstigt verkauft werden.

Wer helfen möchte, kann sich unter der Telefonnummerr 0316 / 58 58 00 melden.