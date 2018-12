Kostenlos, aber nicht umsonst: „Ich nehme viel fürs Leben mit“

Österreichweit sind allein beim Roten Kreuz 74.000 Ehrenamtliche im Dienst. Präsident Gerald Schöpfer setzt darauf, ehrenamtliche Tätigkeit mehr zu stärken und hofft auf die Vorbildwirkung einer Idee der Universität Linz: Die Ausbildung zum Rettungssanitäter wird als Freifach im Studium anerkannt. „Die Leistung Freiwilliger soll auch bei öffentlichen Vergaben berücksichtigt werden“, fördert Schöpfer.

Politisch wird das Ehrenamt jedenfalls in Ehren gehalten. In der Steiermark verleiht der Landtag am Mittwoch am Internationalen Tag des Ehrenamtes, entsprechende Medaillen für Verdienste um das Ehrenamt. Heuer werden Josef Hödl-Schmid, Thomas Kroneis und Brigitte Syen ausgezeichnet. Die Landtagsehrung gibt es seit 2017.