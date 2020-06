Täter nach Raubüberfall auf 90-Jährigen und Pflegerin flüchtig

In Dornbirn wurden am Freitagabend ein 90-Jähriger, seine Pflegerin und eine Verwandte des Mannes Opfer eines Raubüberfalls. Die Fahndung nach den Tätern lief auch am Samstag zu Mittag noch. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Zwei Personen erlitten aber einen schweren Schock, berichtete die Polizei.

Gegen 20 Uhr brachen drei dunkel gekleidete, männliche Täter in die Wohnung ein. Dabei wurden zwei der drei Opfer am Tatort gefesselt. Keine Hinweise gab es zu einer möglichen Beute. Die Fahndung nach den Tätern wurde ins benachbarte Ausland ausgedehnt. Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat die Ermittlungen übernommen.