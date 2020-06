Neuer Corona-Cluster in Salzburg: Regierungsbüro betroffen

Steigende Zahlen

Das Umfeld der Betroffenen wurde ausfindig gemacht, engere Kontaktpersonen werden getestet. Die Ergebnisse werden für Samstag erwartet. In der Red-Bull-Akademie wurde am Freitag der gesamte Akademiebereich desinfiziert. Brisant: Dort sind auch die Fußballakademie sowie der Zweitligist FC Liefering untergebracht. In deren Bereich gab es bis Freitag allerdings noch keinen positiven Test.

Nachdem es wochenlang im Bundesland Salzburg kaum Corona-Fälle gegeben hat, sind die Zahlen diese Woche wieder angestiegen. Seit Dienstag gab es sieben neue Fälle. Insgesamt hielten sich am Freitagabend acht positiv Getestete im Bundesland auf, fünf davon in der Stadt Salzburg.