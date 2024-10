Super-Komet am Wochenende: So können Sie ihn beobachten

Der Monat Oktober bietet ein regelrechtes Feuerwerk am Himmel. Nach den Polarlichtern vom vergangenen Wochenende, die von Wien bis zum Dachstein und nach Kitzbühel leuchtete, warten die Astrofans nun auf den Tsuchinshan-Atlas am kommenden Wochenende. Zusätzlich wird er zu einer Zeit zu sehen sein, wo die ganze Familie noch wach ist. Damit ist eine Show für Groß und Klein garantiert.

Sonnenuntergang ist aktuell gegen 18.20 Uhr . Kurz danach sollte der Super-Komet ziemlich genau im Westen zu sehen sein, dort wo die Sonne untergegangen ist - möglicherweise schon ab Freitag, eher aber Samstag und Sonntag . Danach wird er immer höher zu sehen sein, allerdings verliert er rasch an Helligkeit, da er sich rasch von der Erde entfernt. Möglicherweise ist er bis in den November hinein zu sehen.

Denn tatsächlich wird Tsuchinshan-Atlas nie mehr wiederkommen. Entgegen anderslautender Meldungen in vielen Medien, war er nicht zur Zeit der Neandertaler schon einmal in Erdnähe. Der Komet C/2023 A3, so seine astronomische Bezeichnung, ist ein Objekt aus der Oortschen Kometenwolke Außerhalb der Umlaufbahn von Neptun und umkreist die Sonne auf einer extrem langgezogenen Bahn.

So lautet die Wetterprognose

Die Wetterprognosen sind jedenfalls gut, vermutlich sind die Sichtbedingungen am Sonntag die besten. Dann steht der Komet mit dem gigantischen Schweif, der 14-mal so lang wie die Mondscheibe ist, auch etwas höher über dem Horizont. Vereinzelt kann es auch schon am Samstag das bessere Beobachtungsfenster geben.