Heute Nacht gab es Polarlichter über Österreich

Es ist die Woche der Himmelsspektakel. Später als erwartet kamen in der Nacht auf Montag die Ausläufer der stärksten Sonnenerruption seit 2017 auf der Erde an. Polarlicht sah man etwa in Wien und Kitzbühel, wie Fotos zeigen.

Momentan ist die Sonne jedenfalls sehr aktiv, sie befindet sich am Höhepunkt eines elfjährigen Zyklus, der diesmal sehr stark ist. In besonders extremen Jahren kann man die Polarlichter sogar am Äquator sehen. Die bisher besten Sichtungen in Österreich gab es im Mai.