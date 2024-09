Super-Komet könnte bald tagsüber am Himmel zu sehen sein

Erstmals gut sichtbar war er diese Woche am Morgenhimmel. Doch das Problem ist, dass die Entwicklung von Kometen schwer vorhersagbar ist. Am Freitag Nachmittag erreichte Tsuchinshan-ATLAS den sonnennächsten Punkt, etwa bei der Umlaufbahn des Planeten Merkur. Dort ist bis zum Auseinanderbrechen des Gebildes aus Eis und Gestein alles möglich. Geht hingegen alles glatt, wird der Komet am 17. Oktober den erdnächsten Punkt erreichen.

In den kommenden Tagen wird der Komet von der Sonne überstrahlt, ist aber vermutlich rund um den 13. Oktober wieder mit freiem Auge zu sehen. Er sollte dann rund in 70 Millionen Kilometer Entfernung an unserem Planeten vorbeifliegen, also weit genug weg um der Erde gefährlich zu werden. C/2023 A3, so die astronomisch korrekte Bezeichnung, steht dann in der Abenddämmerung am westlichen Horizont.