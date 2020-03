Suche nach Patient 0 stellt Behörden auf eine harte Probe

Österreich blieb „cool“

Erst an Tag acht, als es schon 18 Infizierte gab, zog man Absagen größerer Events in Erwägung. In der Schweiz und in Deutschland waren solche Maßnahmen weitaus früher gesetzt worden. Am Beginn der Krise hätte auch das Kommunikationsmanagement zwischen Bund und Ländern besser laufen können.

Der Drang vieler Politiker, sich medial zu inszenieren, sorgte in der Bevölkerung nicht gerade für das Gefühl, dass man alles im Griff hat. Jedes Bundesland hatte eine eigene Vorgangsweise. Während man etwa in Salzburg bei einem Virusverdacht daheim getestet wurde, musste man in anderen Ländern vorerst ins Spital gebracht werden.