Suche nach der richtigen Straße für Marko Feingold

Die Sache mit dem Ehrengrab war schnell beschlossen. Am Donnerstag segnete der Salzburger Stadtsenat die Kostenübernahme für ein Ehrengrab für Marko Feingold auf dem jüdischen Friedhof in Salzburg einstimmig ab. Der jahrzehntelange Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg starb im vergangenen September als ältester Holocaustüberlebender Österreichs mit 106 Jahren und war in Stadt und Land als Mahner gegen das Vergessen quer durch die politischen Parteien geschätzt.

Grundsätzlich sind sich die Parteien auch einig, dass eine Straße nach Feingold benannt werden soll. Welche es genau wird, darüber entwickelte sich aber eine politische Diskussion, die einigermaßen befremdlich ist.

Feingolds Witwe Hanna, die nunmehrige Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, hatte den Wunsch geäußert, die Stelzhamerstraße in unmittelbarer Nähe der Salzburger Synagoge umzubenennen. Grüne Bürgerliste, Neos und KPÖplus berücksichtigten das auch in ihrem Antrag zur Umbenennung einer Straße. Der bekam aber keine Mehrheit.