Der Tod des Präsidenten: Marko Feingold starb mit 106 Jahren

In Salzburg kannte ihn jeder. Wenn der alte Herr im Eiltempo durch die Stadt marschierte, grüßten ihn die Leute, und er grüßte zurück. Das war nicht immer so. Marko Feingold wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und in mehrere Konzentrationslager gesperrt. Bis vor einem Jahr war er aktiver Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Salzburg, zuletzt war er Ehrenpräsident. Am Donnerstag ist er im Alter von 106 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.

Als ich ihn zu seinem 100. Geburtstag interviewte, kam er mir schnellen Schritts entgegen, er weigerte sich den Lift zu nehmen und lief für den Fotografen eine steile Straße hinauf. Er war der jüngste 100-Jährige, dem ich je begegnet bin. Und das nach einem Leben voller Katastrophen und Schicksalsschläge.