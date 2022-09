Suchaktion nach vermisster Frau im Zeller See

In Zell am See im Salzburger Pinzgau läuft seit Samstagmittag eine Suchaktion nach einer vermissten Frau im Zeller See. Polizei, Wasserrettung und Feuerwehr sind mit Booten im Einsatz, teilte die Landeskorrespondenz am Samstag mit.

Laut Manfred Höger, Katastrophenschutzreferent der Pinzgauer Bezirkshauptmannschaft, seien im Bereich der Grenzing-Promenade im Stadtgebiet von Zell am See auf einer Bank Kleidung und ein Buch gefunden worden. Diese dürften schon seit Freitag Nachmittag dort liegen, sagte Höger.

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See ersucht mögliche Zeugen um Mitteilung von Beobachtungen an die Telefonnummer 0664/1816583.