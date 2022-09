"Preise runter!": 32.000 gingen wegen Teuerung auf die Straßen

So tritt PRO-GE-und FSG-Vorsitzender Rainer Wimmer in Linz auf, GPA-Chefin Barbara Teiber spricht in St. Pölten vor etwa 1.200 Teilnehmern. In der Steiermark musste man dem "Aufsteirern" in Graz ausweichen und traf sich in Bruck/Mur, wo sich auch der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried einfand. Keinen Auftritt hat der Chef der Christdemokraten und Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Norbert Schnedl. Die Demo werde aber von allen Fraktionen in der Gewerkschaft unterstützt, betonte der ÖGB.

Van der Bellen unterstützt Anliegen

Der Termin für die Großkundgebungen ist nicht zufällig gewählt, startet doch kommende Woche die Herbstlohnrunde. Unmittelbar vor Beginn der für Samstagnachmittag angesetzten Großdemonstrationen bekam der ÖGB auch Unterstützung von höchster politischer Stelle. Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilte auf Twitter mit, dass er die Anliegen der Kundgebungen unterstütze.

Die grassierende Teuerung und ihre Folgen setzten gerade viele Arbeitnehmer "massiv unter Druck", betonte der Bundespräsident: "So wie wir als Gemeinschaft regulierend in die Energiepreise eingreifen, müssen wir auch eine soziale Absicherung gegen die Teuerung schaffen". zahlen sollen." Selbst auf die Straße gehen werde Van der Bellen aber nicht.