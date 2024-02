NÖ: 2800 Euro Strafe für vier tote Hunde, die in heißem Auto starben

Für drei belgische Malinois und einen deutschen Schäferhund endete das Lauftraining eines Diensthundeführers tödlich. Sie erstickten in der August-Hitze in seinem Fahrzeug qualvoll.

Am 16. August 2022 hatte es rund 30 Grad. Dennoch ging der erfahrene Beamte in einem Waldgebiet im Waldviertel laufen. Seinen Diensthund, den einer Kollegin sowie zwei seiner privaten Hunde nahm er mit. "Da einer der Hunde Schwächesymptome zeigte, lief er nach einer Strecke von ca. 2,61 km zurück zum Fahrzeug und verlud die Tiere in den bereits stark erhitzten Kombi, der von der Sonneneinstrahlung ungeschützt neben der Fahrbahn stand", heißt es im Urteil.